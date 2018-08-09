В Анапе вместо торговых ларьков установили две пушки образца 1937 года

В анапском сквере боевой славы установили две сорокапятки — противотанковые пушки образца 1937 года, привезенные из Санкт-Петербурга

Глава курорта Юрий Поляков поручил надежно закрепить орудия, а участки земли под ними — благоустроить.

«Анапа — город воинской славы России. Важно хранить традиции, учить молодежь патриотизму, рассказывать об истории страны и города. Мимо этого сквера каждый день проходит много отдыхающих. Для них эти пушки — еще одна зона для фотографирования. Раньше здесь были ларьки, в которых продавали купальники, сувениры, но сквер боевой славы — не место для торговли», — сказал Поляков.

Пушки установили к 75-летию освобождения Кубани и Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас военную технику устанавливают в новом сквере патриотической тематики на Симферопольском шоссе. Вице-мэр Анапы Роман Дикий сообщил, что до 21 сентября — годовщины освобождения от оккупации города — в сквере установят несколько объектов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.