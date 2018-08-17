В Ростове сквер благоустроят за 40,6 млн рублей. Там появится семья деревянных уток и спиннер

В Ростове-на-Дону на благоустройство Северного сквера выделили 40,6 млн рублей

Власти Ворошиловского района Ростова объявили конкурс на благоустройство сквера. Источником финансирования должен стать бюджет города. Заявка опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документу, подрядчику предстоит установить в сквере скамейки и урны, на речке сделать семью уточек из дерева. Также там появится двухэтажная треугольная хижина, весы, трехметровая альпинистская конструкция, трехэтажный аттракцион «Крепость», качели из сруба, детская горка и малый спиннер.

Аукцион проведут 24 августа. Победитель конкурса должен будет выполнить работы до 31 декабря.

Как писали Юга.ру, на благоустройство парка Собино в Ростове выделят 118 млн рублей.