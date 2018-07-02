На благоустройство парка Собино в Ростове выделят 118 млн рублей

Управление благоустройства Железнодорожного района Ростова-на-Дону объявило конкурс на реконструкцию парка Собино в Западном жилом массиве

Согласно размещенным на портале госзакупок документам, работы обойдутся максимум в 118 млн рублей. Всего предстоит благоустроить 76 тыс. 800 кв. метров.

Парк Собино поделят на две зоны — активного и тихого отдыха. В первой появятся спортивная площадка с уличными тренажерами, фудкорт, летний кинотеатр. В зоне тихого отдыха будет площадка для выгула и дрессировки собак и прогулочные аллеи.

Все работы в парке Собино должны быть завершены до 1 декабря.

Как сообщали Юга.ру, парк Собино стал лидером народного голосования, в котором ростовчане выбирали, какие территории нужно благоустроить.