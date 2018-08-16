Один человек погиб и двое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области

Ростовская область

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В Ростовской области в шахте «Обуховская» в поселке Зверево произошел взрыв, есть жертвы

По данным ТАСС, взрыв произошел во время проведения работ по проходке — разработке горных выработок в определенном направлении. Разрушений и обвалов в шахте нет, она продолжает работу в обычном режиме. Один человек погиб, двоих госпитализировали. 

Как сообщали Юга.ру, в мае в Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошел обвал породы, погиб рабочий, директор шахты пытался это скрыть. А в июле обвал заброшенной шахты около Гуково стал причиной гибели двух человек.

Происшествия
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