Один человек погиб и двое пострадали при взрыве в шахте в Ростовской области

В Ростовской области в шахте «Обуховская» в поселке Зверево произошел взрыв, есть жертвы

По данным ТАСС, взрыв произошел во время проведения работ по проходке — разработке горных выработок в определенном направлении. Разрушений и обвалов в шахте нет, она продолжает работу в обычном режиме. Один человек погиб, двоих госпитализировали.

Как сообщали Юга.ру, в мае в Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошел обвал породы, погиб рабочий, директор шахты пытался это скрыть. А в июле обвал заброшенной шахты около Гуково стал причиной гибели двух человек.