На Дону директор шахты скрыл гибель рабочего

Ростовская область

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В Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошел обвал породы, погиб рабочий, директор шахты пытался это скрыть

По данным портала 1Rnd, 21 мая в дежурную часть полиции Новочеркасска поступило анонимное сообщение, что в городе Шахты в доме по улице Энтузиастов находится тело мужчины.

Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила в результате тупой закрытой травмы груди с множественными переломами ребер и с повреждением ткани легких. Выяснилось, что на шахте «Октябрьская-Южная» в хуторе Ягодинка 21 мая при выполнении работ по зачистке угольной массы произошел обвал породы кровли выработки — забоя. 

Директор шахты, по предварительным данным, дал устное распоряжении работнику шахты перевезти на автомобиле тело погибшего домой. В отношении гендиректора шахты возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Следственный комитет
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