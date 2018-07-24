Два человека погибли при обрушении заброшенной шахты около Гуково

На неработающей угольной шахте в Ростовской области обрушилась стена, погибли два человека

Инцидент произошел в шахте в Красносулинском районе, в трех километрах от города Гуково.

«По предварительным данным, при производстве строительных работ по демонтажу здания бывшего дробильно-сортировочного отделения шахты "Алмазная" произошло обрушение части указанного здания, в результате чего двое рабочих получили травмы, от которых скончались», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Обстоятельства происшествия выясняются.

Шахта принадлежала разорившемуся ООО «Кингкоул».