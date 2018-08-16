Первышов рассказал, кто будет платить за строительство нового онкоцентра в Краснодаре
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об источниках финансирования для строительства нового онкоцентра в городе
Во время брифинга для СМИ он сказал, что финансировать строительство будет бюджет Краснодарского края, поэтому у него пока нет даже приблизительных цифр расходов.
«Рассчитываю, что мы узнаем об этом уже на сентябрьском заседании Законодательного собрания Краснодарского края, когда будет определен порядок финансирования этих объектов», — добавил мэр.
Он подчеркнул, что Краснодар уже выполнил необходимое требование — выделил участок, присвоил ему необходимую категорию и отправили документы в администрацию Краснодарского края для приемки земельного участка в безвозмездное пользование.
Как сообщали Юга.ру, медицинский кластер планируют возвести в районе поселка Знаменского и Новознаменского жилого района. Под эти цели выделили 50 га.
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