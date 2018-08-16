Первышов рассказал, кто будет платить за строительство нового онкоцентра в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал об источниках финансирования для строительства нового онкоцентра в городе

Во время брифинга для СМИ он сказал, что финансировать строительство будет бюджет Краснодарского края, поэтому у него пока нет даже приблизительных цифр расходов.

«Рассчитываю, что мы узнаем об этом уже на сентябрьском заседании Законодательного собрания Краснодарского края, когда будет определен порядок финансирования этих объектов», — добавил мэр.

Он подчеркнул, что Краснодар уже выполнил необходимое требование — выделил участок, присвоил ему необходимую категорию и отправили документы в администрацию Краснодарского края для приемки земельного участка в безвозмездное пользование.