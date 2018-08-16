На Дону увеличилось число пострадавших после ДТП с грузовиком

В Ростовской области в ДТП с участием грузовика пострадали восемь человек, в том числе трое детей

Как писали Юга.ру, в Миллеровском районе Ростовской области 16 августа произошла авария с участием большегруза. По предварительным данным, грузовик Scania врезался в два автомобиля Audi, которые стояли на обочине. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, в том числе двух 12-летних девочках.

Представитель районной администрации сообщил ТАСС, что пострадали восемь человек. Среди них — трое детей. Они получили переломы, сотрясения мозга, ушибы. Пострадавших доставили в Миллеровскую центральную районную больницу.

В больнице изданию рассказали, что всего госпитализировали семь человек, включая троих детей. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивают как средней степени тяжести.