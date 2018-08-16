На Дону грузовик врезался в стоявшие на обочине автомобили. Пострадали двое детей и двое взрослых
Ростовская область Оксана Васильченко
В Миллеровском районе Ростовской области 16 августа произошла авария с участием большегруза
ДТП случилось в 4:00. По предварительным данным, грузовик Scania врезался в два автомобиля Audi, которые стояли на обочине.
Вследствие этого пострадали четыре человека, в том числе две 12-летние девочки. Их доставили в больницу. По факту проводят проверку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.
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