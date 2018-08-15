В Ростове неизвестный задушил двух пенсионеров в квартире

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по факту убийства двух пенсионеров

По версии следствия, 14 августа года в одной из квартир дома на улице Киргизской обнаружили тела 90-летнего мужчины и 80-летней женщины со следами удушения. Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления и граждан, причастных к его совершению.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области мужчина зарезал пенсионерку и ранил ее внучку.

Ростов-на-Дону Убийство
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