В Ростовской области мужчина зарезал пенсионерку и ранил ее внучку

В Шахтах задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 69-летней женщины и покушении на жизнь 12-летней девочки

По версии следствия, 13 августа житель Шахт был в одном доме с пенсионеркой и ее внучкой. Внезапно 33-летний мужчина несколько раз ударил женщину ножом, от чего она скончалась. После этого он ранил внучку погибшей. Девочка начала кричать и звать помощь. Это испугало мужчину и он скрылся. Ребенка доставили в больницу и оказали помощь.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за разбой и незаконный оборот наркотиков. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Устанавливаются обстоятельства происшедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.