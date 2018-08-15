На Кубани министром образования, науки и молодежной политики назначили Елену Воробьеву

Краснодарский край

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Министром образования, науки и молодежной политики Краснодарского края стала Елена Воробьева

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Распоряжение об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Нового министра 15 августа представила вице-губернатор Анна Минькова.

Она отметила, что перед новым руководителем ведомства стоят большие задачи, в первую очередь связанные с ежегодным приростом учащихся в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, исполняющим обязанности министра образования Краснодарского края с августа 2017 года был Константин Федоренко, до этого он занимал должность первого замминистра. В мае в СМИ появилась информация, что Федоренко подал в отставку. Однако вице-губернатор края Анна Минькова опровергла это.

До него ведомство в течение четырех месяцев возглавляла Ольга Медведева, которая оставила пост по семейным обстоятельствам.  

Прежний руководитель минобрнауки Кубани Татьяна Синюгина покинула пост, чтобы уехать в Москву на должность замминистра образования и науки России.

Кто такая Елена Воробьева

Елена Воробьева родилась 1 сентября 1967 года в Свердловске. Она окончила филологический факультет Уральского государственного университета имени Горького по специальности «русский язык и литература». С 1989 по 2000 год она работала в сфере образования в Свердловске и Краснодаре.

В 1997 году Воробьева стала победителем профессионального конкурса «Учитель года Кубани», имеет нагрудный знак «Учитель года». В 2002 году ей присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Кубани».

С 2003 по 2009 год была проректором по организационно-методической и научной работе Краснодарского краевого института дополнительного профессионального педагогического образования. С 2009 года по 2015 год руководила управлением общего и дошкольного образования минобразования Кубани.

В декабре 2015 года Воробьеву назначили замминистра образования, науки и молодежной политики края. С мая она исполняла обязанности главы минобрнауки региона.

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