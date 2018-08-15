На Кубани министром образования, науки и молодежной политики назначили Елену Воробьеву

Министром образования, науки и молодежной политики Краснодарского края стала Елена Воробьева

Она отметила, что перед новым руководителем ведомства стоят большие задачи, в первую очередь связанные с ежегодным приростом учащихся в регионе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, исполняющим обязанности министра образования Краснодарского края с августа 2017 года был Константин Федоренко, до этого он занимал должность первого замминистра. В мае в СМИ появилась информация, что Федоренко подал в отставку. Однако вице-губернатор края Анна Минькова опровергла это.

До него ведомство в течение четырех месяцев возглавляла Ольга Медведева, которая оставила пост по семейным обстоятельствам.

Прежний руководитель минобрнауки Кубани Татьяна Синюгина покинула пост, чтобы уехать в Москву на должность замминистра образования и науки России.