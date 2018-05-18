Минькова опровергла отставку и.о. министра образования Кубани Федоренко

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова опровергла появившуюся в СМИ информацию об отставке и. о. министра образования региона Константина Федоренко

О том, что Федоренко написал заявление об отпуске с последующим увольнением написала «Живая Кубань» со ссылкой на неназванный источник.

По словам Анны Миньковой, Федоренко ушел в согласованный с ней рабочий отпуск, а перспективы возвращения или невозвращения его из отпуска не обсуждались.

«Он (Федоренко) написал заявление на отпуск, никаких заявлений на увольнение нет, — сообщила Минькова порталу Юга.ру. — Заявление еще не подписано губернатором в связи с тем, что он находится в Сочи. Поэтому говорить о том, что Федоренко ушел в отпуск с последующим увольнением, по меньшей мере, не логично, потому что в заявлении нет фразы "с последующим увольнением"».

Она также прокомментировала тот факт, что Федоренко руководит ведомством в должности исполняющего обязанности министра уже девять месяцев.

«В моем блоке с приставкой и.о. находятся достаточно долго два человека — помимо Федоренко, это Сергей Белопольский (и.о. министра труда и социального развития Краснодарского края — прим.). По ряду объективных профессиональных вопросов, которые задает губернатор, они пока еще не утверждены. Пока мы смотрим на результаты их работы. Я думаю, что это вопрос времени», — заключила Минькова.

Как сообщали Юга.ру, Константин Федоренко руководит минобразования Кубани с августа 2017 года, до этого он занимал должность первого замминистра. До него ведомство в течение четырех месяцев возглавляла Ольга Медведева, которая оставила пост по семейным обстоятельствам.

Прежний руководитель минобрнауки Кубани Татьяна Синюгина покинула пост, чтобы уехать в Москву на должность замминистра образования и науки России.