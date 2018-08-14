Минтранс предложил построить скоростную ж/д магистраль от Краснодара до Махачкалы

Министерство транспорта РФ предлагает включить проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Краснодар - Махачкала в магистральный план развития инфраструктуры

Об этом журналистам сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

«Мы предложили ВСМ от Краснодара до Махачкалы, чтобы связать все регионы Северного Кавказа, создать необходимые условия для того, чтобы расстояние в пределах 650-700 километров можно было преодолеть за три с небольшим часа, чтобы завязать побережье и те субъекты, которые сегодня расположены на Северном Кавказе — дать возможность людям передвигаться быстро, комфортно», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, если проект будет одобрен к реализации, ведомство приступит к проектированию, когда будет принято решение о составе магистрального плана.

Как сообщали Юга.ру, в июне глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой включить в программу пространственного развития до 2025 года ВСМ от Краснодара до Грозного.