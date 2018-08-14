Ростовские клиники пластической хирургии из-за проверок массово начали сдавать лицензии

Ростовская область

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Росздравнадзор по Ростовской области проводит внеплановые проверки клиник пластической хирургии

До проведения проверок около 20 медицинских организаций передумали заниматься пластической хирургией и сдали свои лицензии, сообщает пресс-служба регионального Росздравнадзора.

В тех клиниках, в которых прошли проверки, выявили грубые нарушения лицензионных требований, нарушение хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий. Специалисты составили 24 протокола об административном правонарушении.

Также составили три протокола по ст. 6. 29 КоАП РФ (конфликт интересов). Их завели в связи с тем, что пациентки приобретали грудные импланты для операций у своих лечащих врачей. 

Как писали Юга.ру, на Ставрополье расследуют дело по факту смерти женщины после пластической операции.

Медицина Ростов-на-Дону
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