В Краснодаре запустили новую котельную на улице Стахановской

На Градостроительном совете Краснодара 14 августа приняли решение о вводе в эксплуатацию котельной на улице Стахановской

Котельная будет поставлять тепло и горячую воду в три жилых комплекса — на девять и семь многоэтажек, а также ЖК «Янтарный-4» на Симиренко. Кроме того, будут обеспечены теплом детский сад на 120 мест на Стахановской и фитнес-центр на Круговой.

Котельную построила компания «Нефтестройиндустрия — Юг», в ней установлены четыре мощных котла, которые работают на газовом топливе, а также необходимые системы связи и пожарной сигнализации, дымоудаления и вентиляции. Объект работает в автоматическом режиме и круглосуточно контролируется персоналом. Котельная экологически безопасна и имеет большой запас мощности.

«Новая котельная снизит нагрузку на существующие сети инженерной инфраструктуры, особенно для центральной части Краснодара», — отметила исполнительный директор компании «Нефтестройиндустрия — Юг» Наталья Гульчевская.

Специалисты уже провели испытания всех систем и пусконаладочные работы тепловых, газовых и энергоустановок, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в началу отопительного сезона-2018/19 в краевом центре планируют запустить вторую очередь котельной на улице Генерала Трошева.