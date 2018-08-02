В Краснодаре в Восточно-Кругликовском микрорайоне к отопительному сезону запустят котельную

В Краснодаре в отопительном сезоне-2018/19 увеличатся мощность котельной на Ростовском шоссе

Планируется, что к этому моменту запустят вторую очередь котельной, которая расположена на улице Генерала Трошева. Вице-мэр Евгений Зименко рассказал, что эта котельная БМК-250 закольцована с еще одной котельной КРЭС-2, которая расположена на Ростовском шоссе. Первая очередь котельной снабжает теплом дома в центре Краснодара. Увеличение мощности второй очереди позволит разгрузить первую. Это улучшит качество теплоснабжения центра города. По словам замглавы Краснодара, такой запас мощности позволит выдерживать любые морозы.

На второй очереди котельной будут работать специалисты, которых привлекли из разных городов страны.

«Увеличение производительности котельной необходимо Восточно-Кругликовскому и Московскому микрорайонам. С реализацией проекта идет развитие системы теплоснабжения Краснодара в целом, повышается надежность работы во время отопительного сезона, создается запас мощности», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Главный инженер предприятия «Краснодартеплосеть» Николай Черкашин рассказал, что при запуске второй очереди мощность котельной увеличится на 50 Гкал/час и составит 150 Гкал/час. В отопительный сезон от котельной получат тепло около 300 многоквартирных домов в Восточно-Кругликовском и Московском микрорайонах.

Специалист отметил, что уже проектируют третью очередь. Эти работы собираются выполнить к октябрю. Черкашин добавил, что еще установят два котла. После этого котельная выйдет на полную проектную мощность — до 250 Гкал/час. Инженер пояснил, что она станет одной из трех самых мощных в России. Запустить третью очередь планируют в 2019 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.