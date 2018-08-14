Донской губернатор назвал «колхозом» организацию туристических мероприятий в регионе

Ростовская область

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что недоволен реализацией региональной туристической программы

«Мы используем свои возможности на 50%. Ростовская область может привлекать 2,5 млн туристов в год. Это примерно вдвое больше, чем мы имеем сейчас. По итогам 2018 года турпоток должен увеличиться всего на 150–200 тыс. человек — и это с учетом чемпионата», — сказал в интервью «Коммерсанту-Юг» губернатор.

Он отметил, что в этом году посетил фестиваль «Донская уха» и пошел не по тому маршруту, который наметили организаторы, а через места скопления людей.

«Я увидел в плохом смысле "колхоз". Там есть масса интересных вещей, но все очень рассредоточенно», — добавил глава области.

Как писали Юга.ру, Ростовскую область во время ЧМ посетили 100 тыс. иностранцев.

Василий Голубев Курорты и туризм Ростов-на-Дону ЧМ-2018
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Донской губернатор назвал «колхозом» организацию туристических мероприятий в регионе

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