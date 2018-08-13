На Ставрополье внедорожник врезался в столб, есть жертвы и пострадавшие

В Буденновском районе Ставропольского края 13 августа в ДТП погибли три человека и двое пострадали

Авария произошла на дороге Буденновск — Арзгир в 10:00. По предварительным данным, водитель машины Infiniti не справилась с управлением и врезалась в сигнальный столб. После этого автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погибли трое пассажиров внедорожника. Водитель и еще один пассажир получили тяжелые травмы. Их доставили в районную больницу.

Сотрудники УГИБДД при осмотре отметили, что находившиеся в автомобиле люди не пользовались ремнями безопасности. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ставропольскому краю.