На Ставрополье внедорожник врезался в столб, есть жертвы и пострадавшие
В Буденновском районе Ставропольского края 13 августа в ДТП погибли три человека и двое пострадали
Авария произошла на дороге Буденновск — Арзгир в 10:00. По предварительным данным, водитель машины Infiniti не справилась с управлением и врезалась в сигнальный столб. После этого автомобиль перевернулся.
В результате ДТП погибли трое пассажиров внедорожника. Водитель и еще один пассажир получили тяжелые травмы. Их доставили в районную больницу.
Сотрудники УГИБДД при осмотре отметили, что находившиеся в автомобиле люди не пользовались ремнями безопасности. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Ставропольскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что в Ставрополе 13 августа произошло ДТП с участием мусоровоза. В результате аварии никто не пострадал.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.