В Ставрополе мусоровоз врезался в опору линии электропередачи
Ставропольский край Оксана Васильченко
В Ставрополе 13 августа произошло ДТП с участием мусоровоза
Авария случилась около 5:00 на пересечении улиц Кулакова и Бруснева. Водитель мусоровоза ехал по улице Кулакова, он не справился с управлением и наехал на опору линии электропередачи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В результате ДТП никто не пострадал. По факту проводят проверку.
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