В Ставрополе мусоровоз врезался в опору линии электропередачи

Ставропольский край

Распечатать

В Ставрополе 13 августа произошло ДТП с участием мусоровоза

Авария случилась около 5:00 на пересечении улиц Кулакова и Бруснева. Водитель мусоровоза ехал по улице Кулакова, он не справился с управлением и наехал на опору линии электропередачи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту проводят проверку.

Аварии ДТП Ставрополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Новым прокурором Новороссийска стал Игорь Стуконог
На Ставрополье после пожара на нефтяной скважине погибли двое рабочих
Краснодарские врачи спасли 99-летнюю женщину с острым инфарктом
Суд по взысканию имущества бывшей жены Цапка перенесли на 4 сентября
На месте сгоревшего квартала в Ростове построят здание для театра кукол, детский сад и школу
Суд в Краснодаре дал 18 лет тюрьмы мужчине, забетонировавшему тело убитого в бочке

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале