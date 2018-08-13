В Ставрополе мусоровоз врезался в опору линии электропередачи

В Ставрополе 13 августа произошло ДТП с участием мусоровоза

Авария случилась около 5:00 на пересечении улиц Кулакова и Бруснева. Водитель мусоровоза ехал по улице Кулакова, он не справился с управлением и наехал на опору линии электропередачи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В результате ДТП никто не пострадал. По факту проводят проверку.