Бегун Шубенков выиграл серебро чемпионата Европы, уступив 0,002 секунды

Ни одна хорошая форма не держится вечно, не все эксперименты приносят хорошие результаты всегда. 13,17 - не те секунды, ради которых я приехал на Чемпионат Европы, и слив на 0,002 сек - закономерное следствие. А Паскаль молодец, в отличие от меня показал лучший результат сезона там, где он был действительно нужен и заслуженно победил . There isn’t a good shape lasting forever, not all experiment bring success all along. 13,17 is not the performance I came at the Eurochamps for, so 0,002 gap and is very logical here. And a well-deserved for @pascalmartinot who, unlike me, struck his SB when it was required most

