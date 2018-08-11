Бегун Шубенков выиграл серебро чемпионата Европы, уступив 0,002 секунды
Российский легкоатлет Сергей Шубенков 10 августа стал серебряным призером в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы по летним видам спорта в Берлине
В финальном забеге Шубенков, выступавший под нейтральным флагом, и француз Паскаль Мартино-Лагард показали одинаковое время — 13,17 секунды. Фотофиниш определил, что Шубенков отстал на 0,002 секунды. По правилам, победителем считается тот, кто пересек финишную линию любой частью тела, кроме шеи, головы, ног или рук.
Brilliant race, brilliant reaction, brilliant celebrations!— European Athletics (@EuroAthletics) August 10, 2018
Pascal Martinot-Lagarde (@PascalMartinot) wins France's third gold medal of the European Championships with a thrilling victory in the 110m hurdles.#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/BFhjZBNSqu
Представитель Шубенкова Елена Орлова подала протест на решение судей по фотофинишу, но он был отклонен, сообщает ТАСС.
Бронзовая медаль досталась испанцу Орландо Ортеге, который пробежал дистанцию за 13,34 секунды.
Ни одна хорошая форма не держится вечно, не все эксперименты приносят хорошие результаты всегда. 13,17 - не те секунды, ради которых я приехал на Чемпионат Европы, и слив на ��0,002 сек - закономерное следствие. А Паскаль молодец, в отличие от меня показал лучший результат сезона там, где он был действительно нужен и заслуженно победил ��. There isn’t a good shape lasting forever, not all experiment bring success all along. 13,17 is not the performance I came at the Eurochamps for, so 0,002 gap and �� is very logical here. And a well-deserved �� for @pascalmartinot who, unlike me, struck his SB when it was required most
В 2012 и 2014 годах Сергей Шубенков выигрывал чемпионат Европы, пробежав 110 метров с барьерами за 13,16 и 13,19 секунды соответственно. В 2013 году россиянин взял бронзу чемпионата мира, показав результат 13,24 секунды, а в 2015 году он стал чемпионом мира, пробежав 110 метров с барьерами за 12,98 секунды. В прошлом году Шубенков выиграл серебро чемпионата мира, дойдя до финиша за 13,14 секунды.
В июле 2018-го на турнире в Венгерии Шубенков пробежал с результатом 12,91 секунды и установил новый рекорд России, показав лучшее время сезона в мире. В этом году барнаулец трижды бежал быстрее 13 секунд и еще три раза быстрее показанного в Берлине времени.
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