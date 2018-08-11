Бегун Шубенков выиграл серебро чемпионата Европы, уступив 0,002 секунды

Российский легкоатлет Сергей Шубенков 10 августа стал серебряным призером в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы по летним видам спорта в Берлине

В финальном забеге Шубенков, выступавший под нейтральным флагом, и француз Паскаль Мартино-Лагард показали одинаковое время — 13,17 секунды. Фотофиниш определил, что Шубенков отстал на 0,002 секунды. По правилам, победителем считается тот, кто пересек финишную линию любой частью тела, кроме шеи, головы, ног или рук.

В 2012 и 2014 годах Сергей Шубенков выигрывал чемпионат Европы, пробежав 110 метров с барьерами за 13,16 и 13,19 секунды соответственно. В 2013 году россиянин взял бронзу чемпионата мира, показав результат 13,24 секунды, а в 2015 году он стал чемпионом мира, пробежав 110 метров с барьерами за 12,98 секунды. В прошлом году Шубенков выиграл серебро чемпионата мира, дойдя до финиша за 13,14 секунды.

В июле 2018-го на турнире в Венгерии Шубенков пробежал с результатом 12,91 секунды и установил новый рекорд России, показав лучшее время сезона в мире. В этом году барнаулец трижды бежал быстрее 13 секунд и еще три раза быстрее показанного в Берлине времени.