Со склона Эльбруса помогли спуститься туристу, повредившему ногу
Кабардино-Балкария Оксана Васильченко
В Кабардино-Балкарии спасатели помогли спуститься со склона Эльбруса 31-летнему туристу, который получил травму ноги
Он обратился к спасателям самостоятельно и сообщил, что получил перелом ноги. Мужчину эвакуировали в село Терскол. Установлено, что турист из Санкт-Петербурга.
Оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России рассказал «Интерфаксу», что пострадавший преувеличил тяжесть травмы. У мужчины перелома нет. Предварительно, он получил растяжение связок.
Для оказания помощи выезжали шестеро спасателей, были задействованы две машины.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.