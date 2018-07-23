Со склона Эльбруса помогли спуститься туристу, повредившему ногу

В Кабардино-Балкарии спасатели помогли спуститься со склона Эльбруса 31-летнему туристу, который получил травму ноги

Он обратился к спасателям самостоятельно и сообщил, что получил перелом ноги. Мужчину эвакуировали в село Терскол. Установлено, что турист из Санкт-Петербурга.

Оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России рассказал «Интерфаксу», что пострадавший преувеличил тяжесть травмы. У мужчины перелома нет. Предварительно, он получил растяжение связок.

Для оказания помощи выезжали шестеро спасателей, были задействованы две машины.