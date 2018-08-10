В Турции задержали путешественника из Армавира и его друга. Они добрались туда вплавь из Крыма

Армавирец Юрий Бурлак и его напарник Владимир Лихачев задержаны правоохранительными органами Турции в Стамбуле, куда добрались вплавь из Севастополя

Путешественники направляются в турецкую Анталью. Из Севастополя они стартовали 20 июля, до конечной точки планируют добраться до ноября — они уже пересекли Черное море, далее планировали выйти в Средеземное через Мраморное — всего около 2 тыс. км, передает РИА «Крым». Бурлак добирается вплавь, тянет за собой 500-килограммовый резиновый плот с едой и водой, там же находится Лихачев.

Вечером 9 августа в генконсульство России в Стамбуле поступило сообщение от турецких компетентных органов о задержании Лихачева и Бурлака.

«Оперативно связались по телефону с нашими гражданами и с береговой охраной Турции для выяснения обстоятельств. В настоящее время генконсульство выясняет возможные пути решения возникшей проблемы», — цитирует RT сообщение генконсульства.

Там отметили, что турецкие власти готовы начать процесс легализации нахождения обоих мужчин в Турции «по получении от граждан гарантий выезда из страны, а именно — в случае предоставления проездных билетов для возвращения в Российскую Федерацию».

Ранее Лихачев рассказывал агентству о возникших проблемах. По его словам, его и Бурлака задержали в проливе Босфор после того, как во время шторма по рации они начали просить о помощи. Мужчин доставили в отдел береговой охраны, где был составлен, по словам Лихачева, протокол. К ним также прибыла морская полиция.

Кроме того, когда они поднимались на судно, был поврежден их плот, который увезли к берегу находившиеся рядом на катере и на гидроскутерах люди. О местонахождении их вещей и техники, на которую они записывали свое путешествие, им ничего неизвестно.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году Бурлак вплавь совершил путешествие из Сочи в Севастополь. Тогда на плоту, помимо провизии, находилась его жена Наталья.