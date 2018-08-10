В Кабардино-Балкарии сняли с должности министра финансов

В Кабардино-Балкарии со своей должности ушел министр финансов Жыр-Аслан Бештоков

Указ об этом подписал глава республики Юрий Коков. «В соответствии с пунктом "б" статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарии освободить Жыр-Аслана Бештокова от должности министра финансов республики в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе. Исполняющей обязанности министра финансов стала замглавы ведомства Елена Лисун. Указ уже вступил в силу.