В Кабардино-Балкарии сняли с должности министра финансов

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии со своей должности ушел министр финансов Жыр-Аслан Бештоков

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Указ об этом подписал глава республики Юрий Коков.

«В соответствии с пунктом "б" статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарии освободить Жыр-Аслана Бештокова от должности министра финансов республики в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Исполняющей обязанности министра финансов стала замглавы ведомства Елена Лисун. Указ уже вступил в силу.

Как сообщает Юга.ру, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в мае подписал несколько указов об утверждении в должностях нескольких министров. 

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