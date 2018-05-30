Глава Кабардино-Балкарии назначил новых министров и зампредов правительства
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков подписал несколько указов об утверждении в должностях нескольких министров
Руководитель республики 29 мая подписал ряд указов, в которых назначил новых министров и освободил от должностей несколько чиновников, а также преобразовал и переименовал министерства. Документы опубликованы на сайте главы республики.
Так, пост министра энергетики, тарифов и жилнадзора заняла Ирина Безникова. Минстроем будет руководить Вячеслав Кунижев, который ранее возглавлял ведомство, однако теперь оно не будет заниматься жилищно-коммунальным хозяйством.
Министром спорта Кабардино-Балкарии назначен Ислам Хасанов, министром промышленности и торговли — Шамиль Ахубеков. Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей возглавил Анзор Курашинов, главой Минтруда стал Алим Асанов.
Кроме того, сменились два заместителя председателя правительства республики. Одним из них стал министр инфраструктуры и цифрового развития Владимир Болотоков, вторым зампредом назначен Грант Мовсисян.
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