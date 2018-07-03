Экс-мэра Нальчика назначили первым замруководителя администрации главы Кабардино-Балкарии

Бывшего мэра Нальчика Арсена Алакаева назначили первым заместителем руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии

Соответствующий указ подписал глава республики Юрий Коков. Документ уже вступил в силу.

«Назначить Арсена Алакаева первым заместителем руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии, освободив его от замещаемой должности», — говорится в указе, опубликованном на сайте главы республики.

Как сообщали Юга.ру, Алакаев в апреле стал исполняющим обязанности министра образования, науки и по делам молодежи. До этого он занимал должность мэра Нальчика.

Согласно еще одному указу исполняющим обязанности министра просвещения, науки и по делам молодежи республики стал Ауес Кумыков.