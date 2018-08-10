В Ростове из-за смерти пассажирки экстренно сел самолет

Ростовская область, Вся Россия

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В ростовском аэропорту в ночь с 9 на 10 августа из-за смерти пассажирки вынужденную посадку совершил самолет, следовавший из Москвы в Симферополь

Самолет авиакомпании Red Wings в 2:24 совершил вынужденную посадку в аэропорту Платов. На борту судна скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка. По предварительным данным, причиной смерти женщины стал инфаркт миокарда.

По факту проводят доследственную проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

Как писали Юа.ру, 8 августа в Ростове экстренно сел самолет из-за преждевременных родов пассажирки.

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