В Ростове экстренно сел самолет из-за преждевременных родов пассажирки

Самолет, следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пассажирки, у которой начались преждевременные роды

Самолет Boeing 777 сел в ростовском аэропорту днем 8 августа. Команда авиалайнера оказала пассажирке медицинскую помощь. В результате на борту самолета у женщины родился мальчик, сообщает «Интерфакс». По предварительной информации, здоровью роженицы и ребенка ничего не угрожает.