В Ростове экстренно сел самолет из-за преждевременных родов пассажирки

Ростовская область, Крым, Вся Россия

Распечатать

Самолет, следовавший из Симферополя в Санкт-Петербург, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пассажирки, у которой начались преждевременные роды

Самолет Boeing 777 сел в ростовском аэропорту днем 8 августа. Команда авиалайнера оказала пассажирке медицинскую помощь. В результате на борту самолета у женщины родился мальчик, сообщает «Интерфакс».

По предварительной информации, здоровью роженицы и ребенка ничего не угрожает.

Авиация Дети Ростов-на-Дону Симферополь Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове построят комплекс мусоропереработки за 4 млрд рублей
В Краснодаре на два дня закроют перекресток Тургенева и Бабушкина и отключат светофор на Гагарина
На Дону начальника ГИБДД Донецка госпитализировали после ДТП
В Адыгее бывший глава банка осужден на 7 лет колонии за ущерб клиентам в миллиард рублей
В Дагестане будут судить бывшего вице-премьера республики и его подельника-бизнесмена
В сети появилось видео массового ДТП с тремя погибшими в Кавказском районе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале