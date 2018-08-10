В Ростовской области задержат поезда из-за возгорания локомотива
Ростовская область Мария Строителева
В Ростовской области будет задержано пять пассажирских поездов из-за возгорания локомотива
Локомотив загорелся днем 10 августа на двухпутном перегоне Тарасовка — Глубокая. Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд, никто не пострадал.
Как сообщает пресс-служба СКЖД, ожидаются задержки до полутора часов пассажирских поездов дальнего следования: Москва — Сухум, Смоленск — Адлер, Тамбов — Адлер, Москва — Новороссийск, Иркутск — Кисловодск.
Как сообщали Юга.ру, 11 июля под Ростовом загорелся вагон пассажирского поезда.
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