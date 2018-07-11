Под Ростовом загорелся вагон пассажирского поезда

На станции Сальск Ростовской области ночью 10 июля загорелся один из вагонов пассажирского поезда Саратов — Адлер, людей эвакуировали

Как сообщили в пресс-службе СКЖД, задымление в вагоне № 17 случилось около полуночи. Около 2:00 возгорание было ликвидировано, и поезд продолжил движение.

Никто из пассажиров не пострадал. Из-за инцидента поезд задержался почти на два часа.

Движение по станции из-за ЧП не прерывалось.