В Благовещенской потушили 3 тыс. кв. метров горящего камыша
Краснодарский край Маша Волобуева
В станице Благовещенской под Анапой 10 августа потушили крупный природный пожар
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Возгорание камыша произошло между Благовещенской и поселком Уташ. Заявка о пожаре поступила 9 августа в 19:31. Огонь локализовали в 5:40, ликвидировали открытое горение в 7:50. Площадь пожара достигла 3 тыс. кв. метров.
На месте работают 15 человек, 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, накануне в Благовещенской потушили 1 тыс. кв. метров горящей травы.
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