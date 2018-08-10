В Благовещенской потушили 3 тыс. кв. метров горящего камыша

Краснодарский край

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В станице Благовещенской под Анапой 10 августа потушили крупный природный пожар

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Возгорание камыша произошло между Благовещенской и поселком Уташ. Заявка о пожаре поступила 9 августа в 19:31. Огонь локализовали в 5:40, ликвидировали открытое горение в 7:50. Площадь пожара достигла 3 тыс. кв. метров.

На месте работают 15 человек, 6 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Благовещенской потушили 1 тыс. кв. метров горящей травы.

Анапа МЧС Пожары
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