Под Благовещенской потушили крупный природный пожар

Краснодарский край

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В станице Благовещенской под Анапой потушили загоревшуюся сухую траву

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Сообщение о пожаре поступило в 13:55. Огонь локализовали в 14:30, потушили — в 14:45. Площадь горящей травы достигла 1 тыс. кв. метров, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении задействовали десять человек и четыре единицы техники.

Анапа МЧС Пожары
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Под Благовещенской потушили крупный природный пожар

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