Под Благовещенской потушили крупный природный пожар

В станице Благовещенской под Анапой потушили загоревшуюся сухую траву

Сообщение о пожаре поступило в 13:55. Огонь локализовали в 14:30, потушили — в 14:45. Площадь горящей травы достигла 1 тыс. кв. метров, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении задействовали десять человек и четыре единицы техники.