Руководство Адыгеи и Кубани разработает дорожную карту по реализации совместных проектов

Глава Адыгеи и губернатор Краснодарского края договорились о создании общей дорожной карты для решения задач в рамках Стратегии пространственного развития РФ

В настоящее время ведётся работа по включению в Стратегию ряда объектов, в которых заинтересованы Адыгея и Кубань, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

«Есть проекты, которые интересны и для республики, и для края. Вместе с вами мы должны их отстаивать на федеральном уровне, синхронизировать все наши усилия», — сказал Мурат Кумпилов.

Одним из приоритетных проектов в данной связи является строительство нового четырехполосного моста через реку Кубань, который соединит поселок Яблоновский и Краснодар и позволит снять существующую сегодня проблему пробок на въезде в город.

Другим значимым дорожным объектом должно стать строительство дальнего западного обхода Краснодара. Включение в проект участка автодороги, соединяющего трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский и М-4 «Дон» с западным обходом Краснодара, также позволит снять напряженность движения при подъезде к кубанской столице со стороны Адыгеи.

Не менее важными в стратегии пространственного развития являются объекты энергетической сферы: строительство новых и реконструкция имеющихся электроподстанций, а также строительство магистральных газопроводов Компрессорная станция «Березанская» — Славянск-на-Кубани и Анастасиевская — Новороссийск, которые обеспечат необходимые энергоресурсы для дальнейшего развития Краснодара и Тахтамукайского района Адыгеи.

«Наша задача — объединить имеющиеся ресурсы для реализации составленной дорожной карты по снятию инфраструктурных ограничений, развитию единой транспортной системы», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.