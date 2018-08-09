Жителей Адыгеи предупредили о ливне с грозой и градом

В Адыгее объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды

По прогнозам синоптиков, 9 и 10 августа местами на территории республики ожидаются ливень с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20-25 м/с.

«Прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера. Возможны подтопления пониженных участков, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждения кровли, порывы линий связи и электропередачи, повалы деревьев, нарушения систем жизнеобеспечения населения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.