Жителей Адыгеи предупредили о ливне с грозой и градом

Адыгея

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В Адыгее объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды

По прогнозам синоптиков, 9 и 10 августа местами на территории республики ожидаются ливень с грозой и градом. Ветер может усилиться до 20-25 м/с.

«Прогнозируется возникновение ЧС не выше межмуниципального характера. Возможны подтопления пониженных участков, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждения кровли, порывы линий связи и электропередачи, повалы деревьев, нарушения систем жизнеобеспечения населения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи с 8 по 10 августа действует экстренное предупреждение по непогоде. Возможно формирование смерчей над морем.

МЧС Погода Штормовые предупреждения
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