Жителей Сочи предупредили о грозовых ливнях и смерчах над морем

В Сочи с 8 по 10 августа будет действовать экстренное предупреждение по непогоде и опасности формирования смерчей над морем

В этот период на курорте местами прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

На реках возможен резкий подъемы уровня воды, на отдельных малых водотоках — с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне увеличится риск схода селей.

На участке Магри — Веселое сохранится опасность образования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным Сочинского гидрометцентра, днем 8 августа на курорте будет 24-29 °С. В четверг и пятницу дневные температуры будут около 26-27 °С, ночью похолодает до 21-24 °С.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, 8 августа в Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за грозы с градом и шквалистым ветром до 25 м/с.