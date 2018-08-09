В Адыгее следователи начали проверку по факту столкновения иномарки и автомобиля ДПС

МВД по Адыгее подтвердило информацию о ДТП с участием иномарки и служебного автомобиля ВАЗ-2115 отдельного батальона ДПС ГИБДД по республике

Авария произошла 8 августа в Адыгейске на пересечении улиц Коммунистической и Пролетарской.

«После удара патрульная машина съехала с проезжей части и врезалась в стену здания», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В результате происшествия двое сотрудников ГИБДД получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали. Кроме госавтоинспекторов в ДТП никто не пострадал.

По факту аварии СУ СК России по Адыгее проводит проверку.

Как сообщали Юга.ру, по данным очевидцев, виновником является водитель автомобиля Hyundai Solaris.