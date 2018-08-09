В Адыгейске при столкновении автомобиля ДПС и иномарки пострадал один человек

В Адыгейске 8 августа произошла авария с участием иномарки и автомобиля ДПС

ДТП произошло 8 августа в Адыгейске на пересечении улиц Пролетарской и Коммунистической. Как сообщают очевидцы, виновником является водитель автомобиля Hyundai Solaris. Погибших нет, сотрудники полиции получили травмы.

Официальной информации МВД по поводу ДТП пока нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея сообщили, что для ликвидации последствий аварии пожарно-спасательные подразделения привлекались в 17:45. Пострадал один человек.