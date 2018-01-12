В Дагестане отстранили от должности врио вице-премьера. Против чиновника возбуждено три дела

Врио вице-премьера Дагестана Билала Омарова отстранили от должности на время следствия

Решение об отстранении принял Советский районный суд Махачкалы принял 9 января. Вопрос рассматривали уже второй раз — в августе 2017 года тот же суд отказал следствию в отстранении чиновника, но прокуратура Дагестана обжаловала это решение, потому что суд рассмотрел ходатайство следствия без участия стороны обвинения и не известил прокуратуру, сообщает «Коммерсантъ».

В отношении Омарова возбуждено три уголовных дела по преступлениям, которые произошли пока он возглавлял ФГБУ «Запкаспрыбвод» в 2012–2015 годах. Первое дело возбудили в апреле 2017 года, тогда Омарова заподозрили в служебном подлоге. Еще один фигурант дела — директор ООО «Стройтехнохолдинг» Шамиль Гамзаев, его еще подозревают в мошенничестве и подделке документов.

Еще одно уголовное дело в отношении Омарова возбудили в августе 2017 года — его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Третье дело было возбуждено в октябре, было связано со «Стройтехнохолдингом» и касалось хищения более 3 млн рублей.

Билал Омаров стал заместителем председателя правительства Дагестана в ноябре 2015 года.