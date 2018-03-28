В Дагестане сняли с должности врио вице-премьера правительства Омарова

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев освободил от занимаемой должности врио заместителя председателя правительства республики Билала Омарова

Указ об этом Васильев подписал 27 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана. На должности врио вице-премьера Билал Омаров курировал агропромышленный комплекс.

С 2012 года по 2015 год Омаров руководил ФГБУ «Запкаспрыбвод». Его назначили заместителем председателя правительства Дагестана в ноябре 2015 года.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в январе отстранили от должности врио вице-премьера Билала Омарова. Против чиновника возбудили три уголовных дела.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев провел преобразования в правительстве республики. Министром сельского хозяйства Дагестана назначили бывшего секретаря Совбеза республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.