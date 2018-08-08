В сети появилось видео массового ДТП с тремя погибшими в Кавказском районе

Краснодарский край

Распечатать

Опубликовано видео аварии, произошедшей 6 августа в Краснодарском крае на трассе Краснодар — Кропоткин

В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого запечетлена авария с тремя грузовиками и четырьмя легковушками.

Как сообщали Юга.ру, на трассе Краснодар — Кропоткин в Кавказском районе 6 августа произошло массовое ДТП, погибли два человека.

Аварии ДТП Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове построят комплекс мусоропереработки за 4 млрд рублей
В Краснодаре на два дня закроют перекресток Тургенева и Бабушкина и отключат светофор на Гагарина
На Дону начальника ГИБДД Донецка госпитализировали после ДТП
В Адыгее бывший глава банка осужден на 7 лет колонии за ущерб клиентам в миллиард рублей
В Дагестане будут судить бывшего вице-премьера республики и его подельника-бизнесмена
В сети появилось видео массового ДТП с тремя погибшими в Кавказском районе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале