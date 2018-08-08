В сети появилось видео массового ДТП с тремя погибшими в Кавказском районе
Краснодарский край Валерия Дульская
Опубликовано видео аварии, произошедшей 6 августа в Краснодарском крае на трассе Краснодар — Кропоткин
В социальных сетях опубликовали видео, на кадрах которого запечетлена авария с тремя грузовиками и четырьмя легковушками.
Как сообщали Юга.ру, на трассе Краснодар — Кропоткин в Кавказском районе 6 августа произошло массовое ДТП, погибли два человека.
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