В Кавказском районе в ДТП с тремя грузовиками и четырьмя легковушками погибли двое

В Краснодарском крае в массовом ДТП с 7 автомобилями погибли 2 человека, 3 госпитализированы Авария произошла днем 6 августа в районе станицы Казанской Кавказского района. Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, около 13.45 на автодороге Темрюк - Краснодар - Ставрополь столкнулись большегрузы «МАН», «Скания», «Вольво», а также легковушки «семерка», «Хендэ Солярис», «Ниссан Тиада» и «Лада Ларгус». Двое 24-летних пассажиров «семерки» от полученных травм скончались на месте. Еще трое госпитализированы в больницу Кропоткина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Источник Kubnews.ru

