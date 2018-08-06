В Кавказском районе в ДТП с тремя грузовиками и четырьмя легковушками погибли двое
На трассе Краснодар — Кропоткин в Кавказском районе 6 августа произошло массовое ДТП, погибли два человека
По предварительным данным, 46-летний водитель Hyundai при повороте налево столкнулся с автомобилем Nissan под управлением 47-летнего мужчины. После этого Hyundai отбросило на встречку, где он врезался в грузовик Volvo под управлением 43‑летнего водителя. От удара грузовая машина потеряла управление и врезалась в фуру Scania. От этого фура съехала с дороги и опрокинулась. Затем грузовик Volvo врезался в автомобиль MAN и перевернулся на машину ВАЗ под управлением 81-летнего водителя и на Lada под управлением 23-летнего молодого человека.
В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Пострадали водители Volvo и Hyundai. Также травмы получили два пассажира Hyundai. Среди них — семилетний ребенок.
Около 14:00 двигавшийся на место ДТП патрульный автомобиль столкнулся со встречной машиной Nissan под управлением 44-летнего водителя. Никто не пострадал.
Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Краснодарском крае в массовом ДТП с 7 автомобилями погибли 2 человека, 3 госпитализированы Авария произошла днем 6 августа в районе станицы Казанской Кавказского района. Как сообщил «Кубанским новостям» источник в оперативных службах региона, около 13.45 на автодороге Темрюк - Краснодар - Ставрополь столкнулись большегрузы «МАН», «Скания», «Вольво», а также легковушки «семерка», «Хендэ Солярис», «Ниссан Тиада» и «Лада Ларгус». Двое 24-летних пассажиров «семерки» от полученных травм скончались на месте. Еще трое госпитализированы в больницу Кропоткина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Источник Kubnews.ru
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.