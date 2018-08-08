В Майкопе на одном из маршрутов троллейбусы заменят на автобусы
Адыгея Оксана Васильченко
В Майкопе продолжают оптимизировать сеть общественного транспорта
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Троллейбусный маршрут № 7 продлили до микрорайона Михайлово. Такие меры приняли для удобства граждан, которые живут и работают за железнодорожным переездом на улице Шоссейной. Однако троллейбусная сеть есть только в пределах города. В связи с этим на маршрут в тестовом режиме запустили автобусы ПАЗ средней вместимости.
Если маршрут зарекомендует себя положительно, в ближайшее время троллейбусы полностью заменят на автобусы на этом маршруте, сообщает пресс-служба администрации Майкопа.
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