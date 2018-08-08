В Анапе организовали доставку воды к жилым домам и соцобъектам
Из-за аварии на магистральном трубопроводе утром 8 августа воду подвозят к соцобъектам и жилым домам
В подвозе воды в Анапе задействовали 13 единиц техники, в том числе машины с цистернами из Новороссийска, Темрюка, Крымска и Краснодара.
Воду привозят в больницы, городскую поликлинику и в три детских сада. В многоквартирные дома воду доставляют по заявкам управляющих компаний.
Санаторно-курортные комплексы самостоятельно набирают воду из резервуаров в Анапской и Гостагаевской.
Ситуация остается на контроле оперативного штаба, созданного главой курорта Юрием Поляковым из-за аварии на магистральном водоводе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Анапе ранним утром 8 августа произошла авария на магистральном водоводе. Из-за этого пришлось снизить давление и ограничить подачу воды.
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