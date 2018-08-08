Из-за аварии ограничили подачу воды в многоэтажки и некоторые села Анапы

В Анапе ранним утром 8 августа произошла авария на магистральном водоводе

В 4:00 из строя вышел водовод диаметром 1200 мм. Вода в населенные пункты Анапы подается из водовода диаметром 500 мм, из-за этого снизили давление и ограничили подачу воды в жилых многоэтажках Анапы и домах в некоторых селах муниципалитета.

Ликвидацией аварии занимаются три бригады и главный инженер ОАО «Анапа Водоканал».

Глава Анапа Юрий Поляков провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсудили ход восстановительных работ и меры по ликвидации последствий аварии. Поляков поручил заняться вопросом дополнительного обеспечения города и района водой.

На заседании приняли решение временно подключиться к частному водоводу и так обеспечить дополнительный объем. Кроме того, решается вопрос о необходимости подвоза воды.

О введении графика жителям курорта сообщат дополнительно, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.