Из-за аварии ограничили подачу воды в многоэтажки и некоторые села Анапы

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе ранним утром 8 августа произошла авария на магистральном водоводе

В 4:00 из строя вышел водовод диаметром 1200 мм. Вода в населенные пункты Анапы подается из водовода диаметром 500 мм, из-за этого снизили давление и ограничили подачу воды в жилых многоэтажках Анапы и домах в некоторых селах муниципалитета.

Ликвидацией аварии занимаются три бригады и главный инженер ОАО «Анапа Водоканал».

Глава Анапа Юрий Поляков провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, на котором обсудили ход восстановительных работ и меры по ликвидации последствий аварии. Поляков поручил заняться вопросом дополнительного обеспечения города и района водой.

На заседании приняли решение временно подключиться к частному водоводу и так обеспечить дополнительный объем. Кроме того, решается вопрос о необходимости подвоза воды.

О введении графика жителям курорта сообщат дополнительно, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Анапа Водоснабжение
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Из-за аварии ограничили подачу воды в многоэтажки и некоторые села Анапы
В Сочи мужчине дали два года колонии за ложное сообщение о минировании больницы
«Роснефть» стала самой дорогой компанией в России, обогнав по стоимости Сбербанк
СК: фрагменты тела в солевом растворе и замороженное мясо на кухне Бакшеевых принадлежат убитой женщине
На Кубани СК возбудил дело о крушении вертолета Ми-2
В Ростовской области мужчина погиб от удара током во время сплава на плоту

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале