В Ростове на Зеленом острове предложили построить башню в 365 метров и открыть ландшафтный парк

На Зеленом острове в Ростове-на-Дону появится башня «Пенташпиль» со смотровой площадкой, которая станет самым высоким строением в городе

Башня будет высотой 365 метров и иметь пять уровней. Подняться на каждый из них можно будет на 15 лифтах, часть из которых — прозрачные, об этом говорится в Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года.

Комплекс должен иметь три подземных этажа в виде кольца. Ранее планировалось, что внутри комплекса расположится торговый центр с концертными залами и кафе. Основной функцией «Пенташпиля» должно стать телевещание.

Проект «Пенташпиля» разработал в 1996 году ростовский инженер-дизайнер Сергеем Кивенко. Через год представили метровый макет проекта. В 1998 году он получил одобрение на градостроительном совете, но так и не был воплощен в реальность.

Сейчас самое высокое здание в Ростове — это телевышка, которая достигает 195 метров.

Как писали Юга.ру, на левом берегу Дона планируют построить «Летящий мост», как в «Зарядье».