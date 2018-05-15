На левом берегу Дона планируют построить «Летящий мост», как в «Зарядье»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с инициативой строительства переходного моста, который бы соединил правый и левый берега Дона

«Я уже и название придумал — "Летящий мост". Так, как сделали в "Зарядье". Там он работает в основном в качестве смотровой площадки. У нас рядом со стадионом есть зона, которая заметно выше, и если найдутся неординарные архитекторы, то они смогут предложить интересный проект в качестве выхода в парк», — цитирует Голубева РБК.

Губернатор посоветовал городским властям подходить к вопросу неформально.

«Только не идите по пути традиционного подхода. Дайте делать это тем, кто может сделать что-то необычное. Вплоть до того, что отдайте молодым архитекторам, которые по-другому думают», — добавил Голубев.

Парящий мост, который действует в парке «Зарядье», — 70-метровая консоль без единой опоры. Строительство моста в Москве обошлось в 860 млн рублей.