Схема движения на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи изменится на месяц

Краснодарский край, Крым

Распечатать

В сентябре генподрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту со стороны Керчи - компания «ВАД» начнет укладку верхнего слоя покрытия на объекте, в связи с чем там изменится схема движения транспорта

Работы начнутся 1 сентября и продлятся месяц, сообщили в пресс-службе Госкомдорхоза Крыма.

«С завершением пика курортного сезона на автоподходе начнется укладка верхнего слоя из щебеночного-мастичного асфальтобетона. Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги. На период проведения работ на участке будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств», — уточнил председатель комитета Сергей Карпов.

Читайте также:

На первом этапе для машин, движущихся из Керчи, закроют съезд с развязки в сторону Тамани. Чтобы попасть на мост, водители будут использовать для разворота развязку на границе автоподхода и первого участка трассы «Таврида». Также изменится схема движения для транспорта, направляющегося в Керчь со стороны Симферополя: маршрут через развязку автоподхода будет закрыт, водители смогут объехать через Багерово либо Приозерное.

На втором этапе для машин, движущихся из Керчи, закроют съезд с развязки в сторону Симферополя. Для движения в ту сторону нужно будет использовать объезд через Багерово с последующим выездом на автодорогу Керчь — Феодосия — Симферополь в районе Ивановки. Будет запрещено и прямое движение с моста в Керчь через развязку. Для въезда в город нужно сделать разворот через развязку на границе автоподхода и первого участка «Тавриды».

В октябре запланирован запуск движения грузовиков по Крымскому мосту.

Дороги Крымский мост
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Под Краснодаром после ДТП загорелись фуры и легковушка
«Автодор» объявил тендер на анализ проекта платной трассы Краснодар — Абинск — Кабардинка за 150 млн рублей
Схема движения на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи изменится на месяц
Отбывающим пожизненное за взрыв в Волгодонске боевикам вынесен новый приговор
Дудь посвятил новый выпуск своего шоу Сергею Супоневу
Лайнер «Князь Владимир» чинили после пожара с мая. С 5 августа выход дважды отложили

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале