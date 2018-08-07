Схема движения на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи изменится на месяц

В сентябре генподрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту со стороны Керчи - компания «ВАД» начнет укладку верхнего слоя покрытия на объекте, в связи с чем там изменится схема движения транспорта

«С завершением пика курортного сезона на автоподходе начнется укладка верхнего слоя из щебеночного-мастичного асфальтобетона. Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги. На период проведения работ на участке будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств», — уточнил председатель комитета Сергей Карпов.

На первом этапе для машин, движущихся из Керчи, закроют съезд с развязки в сторону Тамани. Чтобы попасть на мост, водители будут использовать для разворота развязку на границе автоподхода и первого участка трассы «Таврида». Также изменится схема движения для транспорта, направляющегося в Керчь со стороны Симферополя: маршрут через развязку автоподхода будет закрыт, водители смогут объехать через Багерово либо Приозерное.

На втором этапе для машин, движущихся из Керчи, закроют съезд с развязки в сторону Симферополя. Для движения в ту сторону нужно будет использовать объезд через Багерово с последующим выездом на автодорогу Керчь — Феодосия — Симферополь в районе Ивановки. Будет запрещено и прямое движение с моста в Керчь через развязку. Для въезда в город нужно сделать разворот через развязку на границе автоподхода и первого участка «Тавриды».

В октябре запланирован запуск движения грузовиков по Крымскому мосту.