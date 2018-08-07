В Армавире после гибели девочки в водоеме возбудили уголовное дело

Краснодарский край

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В Армавире СК возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетней девочки

По версии следствия, вечером 6 августа девочка была с отцом у водоема на территории очистных сооружений по улице Шоссейной. Девочка пошла в сторону дома, но так и не дошла. Ее тело нашли 8 августа на дне водоема. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти девочки явилась асфиксия в результате утопления в воде.

Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.109 УК РФ. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, поисками девочки занимались более 100 человек: сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, «Кубань-Спас» и волонтеры. 

Армавир Дети Следственный комитет
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