В Армавире нашли мертвой пропавшую девочку

В Краснодарском крае 7 августа нашли тело шестилетней девочки, которая накануне пропала без вести

Днем 6 августа шестилетняя Екатерина Зуенко была с отцом возле водоема на улице Шоссейной, затем пошла в сторону дома, но так и не вернулась. Вечером родители девочки сообщили в полицию об исчезновении ребенка.

Поисками занимались более 100 человек: сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, «Кубань-Спас» и волонтеры. Использовалась спецтехника, квадрокоптеры и беспилотник. На месте работали следователи и криминалисты.

Утром 7 августа пропавшую девочку нашли мертвой, ее тело извлекли из пруда, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.