Жителя Кропоткина осудили за поставку наркотиков в исправительные учреждения
Краснодарский край Маша Волобуева
Усть-Лабинский районный суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков
По версии следствия, житель Кропоткина был причастен к продаже наркотиков в исправительных учреждениях Усть-Лабинского района. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
Суд признал фигуранта виновным и назначил ему три года и четыре месяца в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.
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