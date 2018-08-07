Жителя Кропоткина осудили за поставку наркотиков в исправительные учреждения

Усть-Лабинский районный суд вынес приговор мужчине, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков

По версии следствия, житель Кропоткина был причастен к продаже наркотиков в исправительных учреждениях Усть-Лабинского района. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему три года и четыре месяца в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.